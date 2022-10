Musk compra Twitter e licenzia quattro top manager: "L'uccellino è libero"

USA - Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari. "L'uccellino è libero", ha postato il miliardario riferendosi al logo della piattaforma social. Secondo quanto si legge sui media stranieri, Musk come prima mossa ha licenziato i massimi dirigenti della società. Rimossi, quindi, l'amministratore delegato Parag Agrawal e il direttore finanziario Ned Segal, che sono stati letteralmente scortati fuori dalla sede centrale. Tra le altre persone silurate ci sono anche il responsabile degli affari legali e della 'policy' Vijaya Gadde e il general counsel Sean Edgett. Musk aveva tempo fino a oggi, venerdì 28 ottobre, per completare la sua acquisizione ed evitare la battaglia giudiziaria con l’azienda. Ieri aveva rilasciato una dichiarazione aperta agli inserzionisti per spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad acquistare la piattaforma, tra cui "aiutare l'umanità".

"È importante per il futuro della civiltà avere una piazza digitale comune, dove un'ampia gamma di credenze possa essere discussa in modo sano, senza ricorrere alla violenza", ha detto il proprietario di Tesla e SpaceX, spiegando la sua preoccupazione per il fatto che i social media hanno il potere di "generare più odio e dividere la nostra società" in camere d'eco estremiste. Nella lettera, intitolata "Cari inserzionisti di Twitter", Musk ha affermato che "Twitter non può ovviamente diventare un paesaggio infernale dove si può dire qualsiasi cosa senza conseguenze", ma vuole che sia "caldo e accogliente per tutti". La transazione doveva essere completata entro oggi, altrimenti l'affare sarebbe finito in tribunale nello stato del Delaware.

La scadenza era stata fissata in tribunale per risolvere definitivamente l'acquisizione dopo mesi di controversie. Musk aveva inizialmente accettato di acquistare Twitter in aprile. Successivamente, a luglio, ha dichiarato che l'accordo non era valido a causa delle presunte dichiarazioni errate dell'azienda sugli account falsi. Twitter ha fatto causa per far rispettare l'accordo di acquisto ed è stata fissata una causa per risolvere la controversia. All'inizio di ottobre, tuttavia, Musk ha rinnovato la sua offerta di acquisto. Negli ultimi giorni è emerso che Musk ha accettato il suo nuovo ruolo di proprietario di Twitter e mercoledì, dopo che sul suo profilo ha iniziato a riferirsi a se stesso come "Chief Twit", si è presentato nella sede della società a San Francisco.