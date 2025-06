Musk attacca ancora Trump: "Nuova legge del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro"

STATI UNITI - Elon Musk torna a criticare duramente il presidente Donald Trump e l’ultima proposta di legge del Senato Usa. Secondo il patron di Tesla, il disegno di legge noto come “big, beautiful bill” provocherà la perdita di milioni di posti di lavoro e rappresenterà un grave danno strategico per gli Stati Uniti.



Musk ha definito il provvedimento “completamente folle e distruttivo”, accusandolo di sovvenzionare industrie obsolete a scapito di settori innovativi e del futuro economico del Paese.



Nel frattempo, i repubblicani del Senato sono impegnati in una corsa contro il tempo per approvare il disegno di legge entro il 4 luglio, data simbolica voluta da Trump per trasformarlo in legge. Si tratta di una prova di lealtà politica che sta creando tensioni all’interno del partito.



La Camera dei Rappresentanti si prepara al primo voto sull’approvazione del maxi provvedimento che combina tagli fiscali e aumento della spesa pubblica.



Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, sta esercitando forti pressioni sui membri repubblicani affinché sostengano la proposta, mentre Trump e la Casa Bianca cercano di convincere anche i pochi dissidenti.

La partita politica è aperta e la posta in gioco è alta, con il futuro dell’economia americana e la stabilità del partito repubblicano in bilico.