Musicisti multati a Mogliano e il web insorge

MOGLIANO VENETO – “Che vergogna. Questa notizia mette una rabbia e una tristezza infinite. Sindaco, se ci sei batti un colpo”: sono alcuni commenti nei gruppi Facebook di Mogliano alla notizia che il quartetto d'archi “Le corde del mondo” è stato multato per aver suonato in centro. Va detto che la formazione è molto conosciuta e apprezzata e che regolarmente ogni sabato suonano a porta San Tomaso a Treviso.



Insomma, il web insorge per il provvedimento della polizia locale e non ci sono proprio dubbi sul biasimo popolare: “Alla polizia locale piace vincere facile, incommentabili – proseguono i commenti. E ancora -. Che figura di m***a! Incommentabile ottusità, padrona del mondo. Vergognoso con i problemi e i furti che ci sono a Mogliano i vigili si perdono dietro a queste cose che se anche sono " formalmente " fuori norma non fanno che aumentare il decoro e la visibilità della città”.



Ad onor de vero c’è qualche voce fuori dal coro, per la verità una e anche piuttosto tiepida: “Avete ragione se la musica è buona è un piacere ascoltare… Ma se arrivasse una rock band metallara un po’ suonata che facesse solo “casino” neanche tanto buono… i vigili dovrebbero intervenire, o lasciare che ognuno faccia quello che gli pare? Detto questo dovrebbe in ogni caso bastare lo sgombero, senza multa”. Insomma, Mogliano non ha dubi sul fatto che i quattro musicisti dovessero essere “graziati”.



La storia si ripete quindi. Già perché lo scorso anno “Le corde del mondo” erano state cacciate anche dalla polizia municipale di Castelfranco scatenando un autentico moto di indignazione popolare, al punto che dal Municipio arrivarono le scuse e un inviato ad esibirsi in città. Una vicenda quindi che all’epoca ebbe un lieto fine, resta da capire quale epilogo ci sarà in concreto a Mogliano. Va inoltre sottolineato che questi quattro musicisti suonano anche per raccogliere il denaro necessario a curare un loro amico malato: bravi quindi e anche generosi… speriamo in avvenire anche maggiormente apprezzati dagli agenti della polizia municipale dei comuni della Marca!



Doveroso riportare il garbato commento di questi quattro ragazzi a quanto accaduto: "Con questo post vogliamo ringraziarvi per le offerte di aiuto e per tutto il supporto che ci state dando. Siamo veramente onorati di avere il publico cosi generoso e soprattutto coraggioso. Come tanti di voi sanno, già da 3 anni il nostro quartetto, oltre ai concerti nei teatri e eventi si esibisce anche nelle piazze e vie di varie città Venete. Sappiamo bene che per artisti di strada esistono delle autorizzazioni e prima di andare in qualche città ci informiamo sempre, in modo di fare tutto in regola. In questo post non vogliamo discutere di quello che è successo. Volevamo solo dire che questo piccolo incidente che avevamo è andato a buon fine, facendo nascere le nuove amicizie, collaborazioni, opportunità... Ringraziamo i cittadini di Mogliano per il loro coraggio e supporto che in quel momento ci ha aiutato tanto e il Comune di Mogliano per aver colto subito le nostre rimostranze e fatto in modo che possiamo ritornare e riportare la nostra musica. Siamo molto felici di ritornare e suonare a Mogliano e vi invitiamo tutti di venire il 25. Aprile, per il Mercatino del antiquariato".



