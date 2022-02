Il musicista castellano Giovanni Andrea Zanon alla cerimonia di chiusura di Pechino

CASTELFRANCO - Ci sarà anche un castellano alle Olimpiadi di Pechino. No, non sarà un atleta, ma un musicista, per la precisione uno dei migliori violinisti al mondo, Giovanni Andrea Zanon si esibirà infatti alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino del 20 febbraio prossimo. Il giovane prodigio castellano che ora vive a New York ha frequentato il Liceo Giorgione a Castelfranco Veneto ed ha studiato violino presso il Conservatorio Benedetto Marcello, alla Manhattan School of Music oltre che alla Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.



“Congratulazioni al nostro concittadino - commenta il sindaco, Stefano Marcon -. E’ un orgoglio e un onore sapere che un nostro concittadino rappresenterà il meglio della musica per la chiusura delle Olimpiadi invernali ed è bello pensare che porterà un pezzo di Castelfranco Veneto. E’ un’ulteriore conferma del valore di questo giovane prodigio ma anche della qualità del nostro Conservatorio Agostino Steffani dove Zanon ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Congratulazioni!”.