Il musical Mortina, tratto dalla fortunata saga, ci porta a Villa Decadente.

Un nuovo divertentissimo musical per tutta la famiglia. Su licenza esclusiva Mondadori, lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia delle Formiche e dal Teatro Verdi di Montecatini, è tratto dalla fortunatissima serie Mortina della geniale autrice e illustratrice Barbara Cantini. Cinque libri in soli quattro anni, la saga tradotta in 32 lingue nel mondo, ha venduto più di 100.000 copie solo in Italia!

Scenografie suggestive, illustrazioni e coreografie creano la magica atmosfera di Villa Decadente, dove conoscere da vicino l’esuberante Mortina che assieme al suo fedele amico Mesto, a Zia Dipartita e ad altri strampalati personaggi, trasportano il pubblico in un mondo divertente e, contro ogni aspettativa, pieno di vita.