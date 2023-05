Musei della bicicletta, feste, musica e la partenza del tappone dolomitico

LONGARONE - Su il sipario sul grande ciclismo. Con Longarone Fiere Dolomiti che diventa quartier generale del Giro d’Italia. Anzi, “Villaggio in rosa”. Per tre giorni il polo fieristico ospiterà manifestazioni, eventi, festa e musica, e sarà la linea di partenza della tappa che si inerpicherà fino alle Tre Cime di Lavaredo, nuova “Cima Coppi” dell’edizione 2023 del Giro. Il programma - Si comincia giovedì 25 maggio, giornata della Oderzo-Palafavera che vedrà sfrecciare i corridori davanti a Longarone Fiere Dolomiti nel pomeriggio. Il “Villaggio in rosa” sarà inaugurato ufficialmente proprio alla fine della tappa, con i giornalisti al seguito del Giro e la partecipazione di Roberto Ciambetti (presidente del consiglio regionale del Veneto), Roberto Padrin (presidente della Provincia di Belluno), e Michele Dal Farra (presidente di Longarone Fiere Dolomiti).

Alle 19 taglio del nastro e vernissage dell’esposizione di bici da collezione e di maglie storiche fornite dal Museo Colnago alla presenza di Ernesto Colnago, dal Museo della bicicletta di Cesiomaggiore e dalla collezione di Manifattura Valcismon con la famiglia Cremonese. Tra i presenti anche i campioni del Mondo Paolo Bettini e Alessandro Ballan oltre a qualche altro ex ciclista. E poi, dalle 21, la Notte Rosa con dj set Simone&Giorgio. Per l’inaugurazione del “Villaggio in rosa” ingresso libero e invito esteso a tutta la cittadinanza. Il 26 maggio è giorno di tappone dolomitico. Longarone Fiere Dolomiti diventa quartier di tappa, con i ciclisti che passeranno per la Fiera per il foglio firma e con tutta la carovana rosa. Il “Villaggio in rosa” aprirà alle 9 e dalle 11 proporrà stand enogastronomici.

Alle 11.35 è prevista la partenza della Longarone-Tre Cime e ci sarà la possibilità di seguire tutta la corsa su maxischermo. Nel pomeriggio, anche un convegno su “Innovazione e territorio” con Dolomiti Innovation Valley a cura di Confindustria. Dalle 17.30 aperitivo in rosa con Radio Piterpan e in serata la grande festa con Belluno di Notte 1990: a ritmo di musica con i grandi successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Sabato 27 il “Villaggio in rosa” proporrà laboratori dei mestieri per bambini e ragazzi, a cura di Confartigianato. Nel pomeriggio anche una sessione di educazione stradale con la Polizia Locale e un test di abilità ciclistica per i ragazzi. Dalle 20, festa con dj set Belluno e a seguire “Impatto in rosa” con Radio Piterpan e ospiti Lady Helen e Sister Gloria. Come raggiungere la Fiera - Nella giornata di giovedì 25 l’accesso alla zona della Fiera è libero. Venerdì 26 la partenza sarà accessibile fino alle 8.45, poi la viabilità da Longarone verso Ponte nelle Alpi verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia. La strada riaprirà dopo lo start della tappa. Il “Villaggio in rosa” è ad accesso libero e gratuito per tutte le giornate.