Muore per un incidente sugli sci a 18 anni: attesa per l'ultimo saluto a Marco

UDINE - Si attende la data dei funerali di Marco Degli Uomini, il 18enne di Tolmezzo (Udine) deceduto dopo il tragico incidente sugli sci avvenuto sabato 8 marzo sul Monte Zoncolan. Dopo il ricovero d’urgenza all’ospedale di Udine, il giovane non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto nella comunità e nel mondo dello sport.



Marco era una giovane promessa dello short track e dello sci alpino, tesserato per lo sci club Monte Dauda. Nella velocità su ghiaccio aveva conquistato il titolo di campione italiano junior, dimostrando talento e determinazione. La sua scomparsa ha scosso profondamente familiari, amici e compagni di squadra. In segno di lutto, il Comitato FISI Fvg ha sospeso le attività fino ai funerali e cancellato lo slalom dei Regionali Children previsto per lunedì 10 marzo.