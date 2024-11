Muore per un attacco d'asma, aveva quindici anni

UDINE - La comunità di Latisana è profondamente colpita e in lutto per la tragica scomparsa di Ricardo Pestrin, un ragazzo di 15 anni che ha perso la vita domenica sera a causa di un violento attacco d’asma. Ricardo era iscritto al primo anno dell’Istituto per il turismo “Savorgnan di Brazzà” di Lignano Sabbiadoro. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai genitori, Alessio Pestrin, idraulico, e Polanco Yomeris Garcia, casalinga originaria della Repubblica Dominicana. A loro si è stretto l’affetto di parenti, amici, autorità scolastiche e comunali, che si sono uniti nel dolore per questa dolorosa perdita.

Ricardo, descritto come un giovane molto legato alla famiglia e con una grande passione per il calcio, tifoso dell’Inter, aveva recentemente cambiato indirizzo di studi per iscriversi al corso alberghiero del “Savorgnan di Brazzà”. Da alcuni mesi combatteva con una grave forma di asma che ne limitava le attività quotidiane. Nonostante le difficoltà, aveva affrontato la situazione con coraggio, seguendo una routine rigorosa per proteggere la propria salute. Purtroppo, domenica 10 novembre, un attacco particolarmente grave ha messo fine alla sua giovane vita.

Portato d'urgenza dalla sua abitazione a Latisanotta all’ospedale di Latisana, ogni tentativo di stabilizzare le sue condizioni si è rivelato vano. La notizia ha lasciato sgomenti compagni di scuola, insegnanti e amici, che lo ricordano come un ragazzo gentile e determinato.

Il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, ha espresso il cordoglio di tutta la comunità, stringendosi ai familiari di Ricardo. La tragedia lascia un vuoto profondo, soprattutto per il fratellino di quattro anni, che dovrà affrontare la perdita di un affetto così importante.