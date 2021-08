Muore tre giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino

VENEZIA - Si spegne a 51 anni dopo la prima dose di vaccino. L'episodio è accaduto lo scorso fine settimana, vittima un uomo residente a Mira, sulla Riviera del Brenta.

Mercoledì 18 agosto A.C. aveva ricevuto la prima dose di Pfizer. Sabato 21 agosto in mattinata la situazione era precipitata precipita, l'uomo non era infatti riuscito a svegliarsi.



La madre ha allertato i familiari e immediatamente è stato chiamato il 118. I sanitari quando sono arrivati, dopo una prolungata rianimazione, sono stati costretti a certificare il decesso dell’uomo. E ora i familiari esigono chiarezza rivolgendosi ad un legale.

L'azienda sanitaria ha avviato indagini urgenti, mentre la magistratura valuterà la documentazione per decidere o meno se aprire un fascicolo d'inchiesta ed eventualmente disporre l'autopsia.