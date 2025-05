Muore travolto da un muletto in azienda: tragedia alla Cartiera

UDINE - Tragico incidente sul lavoro nella tarda serata di ieri alla Cartiera di Ovaro, in provincia di Udine. Un operaio di 50 anni, residente a Sutrio, ha perso la vita dopo essere stato investito da una pala gommata di un carrello elevatore in movimento.



La vittima è P.L.: il corpo è stato rinvenuto alle 22:30 da alcuni colleghi nello stabilimento di via Cartiera, privo di vita. Davanti a lui, fermo, il muletto coinvolto nell'incidente, abbandonato dal conducente che, dopo aver realizzato quanto accaduto, si è allontanato dal luogo sotto shock.



L’uomo è stato poi rintracciato poco prima di mezzanotte nelle vicinanze della fabbrica. I soccorritori, giunti sul posto con vigili del fuoco di Tolmezzo e carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Il corpo è stato trasferito all’ospedale di Tolmezzo dove verrà sottoposto ad autopsia. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.