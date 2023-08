Muore travolto da treno mentre cammina su binari

VERONA - Un giovane afgano è morto oggi investito da un treno a Verona, a poca distanza dalla stazione di Porta Nuova. Secondo quanto si è appreso, la vittima stava camminando lungo i binari assieme ad un altro immigrato quando è stata travolta da un treno. L'uomo è morto all'istante. L'altra persona invece è rimasta illesa; è stata successivamente sentita dal personale della Polizia ferroviaria, intervenuto sul posto con i sanitari del Suem 118, vigili del fuoco e Carabinieri.

E' possibile che i due profughi possano essere scesi da un treno, per poi mettersi in cammino lungo i binari. Il tragico incidente ha causato pesanti ripercussioni alla circolazione lungo la linea Milano-Venezia. Alcuni treni sono stati fermati, per poi riprendere con circolazione alternata, accumulando ritardi fino a 90 minuti.