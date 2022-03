BRUGNERA - Muore travolta da un'auto mentre faceva jogging. La tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 marzo a Tamai di Brugnera, in provincia di Pordenone.

Il gravissimo incidente è accaduto poco dopo le 17 nei pressi del cimitero del paese. Immediata la chiamata ai soccorsi: ricoverata in condizioni critiche in ospedale a Pordenone la donna, 44 anni, è deceduta poco dopo.



Sul posto, oltre all’elicottero del 118 poi tornato in ospedale vuoto, erano accorsi anche i Vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri della stazione di Fontanafredda e del Norm della Compagnia di Sacile. I militari avevano scortato l'ambulanza fino all'ospedale di Pordenone.