Muore sotto gli occhi degli amici dopo un tuffo in mare

JESOLO - Un uomo di 55 anni proveniente da Monza ha perso la vita ieri pomeriggio al Lido dei Lombardi, nei pressi di Piazza Mazzini. L'uomo, affetto da disabilità, si trovava in vacanza con un gruppo di amici quando la tragedia si è consumata. Sembra che una crisi improvvisa di natura medica, forse una congestione, lo abbia colpito mentre faceva il bagno, lasciando poco spazio per qualsiasi tentativo di soccorso.



L'incidente è avvenuto verso le 17:00, gettando un'ombra di shock e dolore su questa cittadina marittima altrimenti serena. Appena è stata lanciata l'allerta di emergenza, pronti a intervenire sono stati i bagnini, che hanno prontamente estratto l'uomo dall'acqua. In pochi minuti sono giunti sul luogo i soccorritori del servizio sanitario regionale 118, che hanno cercato disperatamente di rianimarlo utilizzando un defibrillatore. Purtroppo, i loro sforzi coraggiosi sono risultati vani e l'uomo è deceduto davanti agli occhi increduli dei suoi amici.



Le autorità stanno attualmente indagando sulla causa esatta della morte dell'uomo, cercando di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. I primi indizi suggeriscono un'emergenza medica, tuttavia saranno effettuati ulteriori esami per determinare la causa precisa.