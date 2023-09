Muore a soli 5 anni dopo essere stato punto da uno scorpione mentre giocava nel cortile della scuola

Un bambino di 5 anni è morto a causa di una puntura di scorpione. La tragedia ha scosso la comunità di Itapolic, nello stato di San Paolo, in Brasile, dove il piccolo Lorenzo viveva. Il bambino stava giocando nel cortile della scuola che frequentava quando è stato punto dall'animale velenoso. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei medici, la sua vita è stata tragicamente spezzata dopo diverse ore di agonia.



L’incidente, secondo quanto riferito dai media brasiliani, ha avuto luogo mentre Lorenzo stava cercando di dissetarsi, prendendo l'acqua da una fontana nel cortile della scuola. Sfortunatamente, il bambino non si è accorto della presenza dello scorpione che lo ha punto. Trasportato d'urgenza in un ospedale i medici hanno iniziato a somministrare il siero anti-scorpione per contrastare gli effetti del veleno. Nel tentativo di migliorare le sue possibilità di sopravvivenza il bambino è stato trasferito anche in un'altra clinica. Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi, per il piccolo Lorenzo non c’è stato nulla da fare.