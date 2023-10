Muore soffocato dopo aver mangiato un polpo ancora vivo

E’ morto soffocato da un tentacolo di polpo che aveva mangiato. Questa tragica vicenda è successa in Corea del Sud. L’uomo, un 82enne, stava mangiando il san-nakji, una prelibatezza locale considerata tra gli alimenti più pericolosi al mondo. Questo piatto tipico della cucina coreana è una delizia per alcuni ma può rivelarsi mortale se consumato incautamente.



Il san-nakji è un piatto a base di polpo crudo, noto per il suo sapore unico e la consistenza gommosa. Tuttavia, la sua pericolosità risiede nei tentacoli ancora attivi del polpo, che possono causare soffocamento. I tentacoli del polpo sono dotati di ventose che possono attaccarsi alle pareti della gola, bloccando le vie respiratorie e provocando gravi difficoltà respiratorie. I media locali hanno sottolineato che il problema principale si verifica quando i commensali mettono in bocca l'intera testa del polpo, insieme alle sue lunghe gambe, e le mastica in modo grossolano prima di ingoiarle. In queste circostanze, le ventose del polpo possono rimanere incastrate nella gola, impedendo il passaggio dell'aria e portando al soffocamento.



L'ultimo incidente si è verificato lunedì mattina a Gwangju, una città situata vicino alla punta meridionale della Corea del Sud. Le autorità locali sono intervenute in soccorso all'anziano uomo, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.