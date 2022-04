Muore schiacciato dalla sua auto

VERONA - Tragico incidente domestico giovedì mattina in provincia di Verona. G.R., classe 1968 originario di Novara ma residente a Cerro Veronese, si trovava all'interno del suo box auto di via Grotte delle Fate che svolgeva alcuni lavori di manutenzione sulla propria vettura, quando accidentalmente avrebbe causato il movimento del mezzo, che lo ha schiacciato contro il muro del garage.



Lanciato l'allarme, sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per G.R. non c'è stato niente da fare. Nella zona, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri, mentre i vigili del fuoco, avvisati del fatto, sono stati rimandati indietro prima del loro arrivo, quando oramai si era capito che il loro lavoro non era più necessario.