Muore schiacciato dal proprio trattore

VENEZIA - Nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile, un uomo di 62 anni, R.T., pensionato, ha perso la vita mentre guidava un trattore nella campagna di Teglio Veneto (Venezia). L’uomo lavorava nell’appezzamento adiacente a un'abitazione, nella frazione di Cintello, quando è accaduta la tragedia.

I carabinieri sono arrivati subito sul posto per le indagini e per ricostruire l’accaduto. Pare che avesse agganciato uno o più arbusti al trattore, con l’intenzione di trascinarli altrove. Mentre accelerava però, il mezzo si è rovesciato, forse per il peso eccessivo degli arbusti, o forse perché i rami si erano incastrati nel terreno. Di fatto però, l’uomo è stato travolto dal peso del veicolo, rimanendo schiacciato. A nulla è valso l’intervento del 118.