Muore nel canyon durante la passeggiata

BOLZANO - Una persona è morta nel canyon sul Passirio lungo la passeggiata Gilf a Merano, in Alto Adige. I vigili del fuoco volontari sono intervenuti per la ricerca in acqua dopo che un passante aveva avvistato una persona proprio sotto la cascata che scende nella gola, che si sviluppa lungo le due sponde del corso d'acqua nel tratto in cui entra in città. Il gruppo nautico di Merano ha invece proceduto direttamente nel canyon fino all'avvistamento del corpo.

Il recupero, particolarmente difficile, è stato possibile grazie ad una barca da rafting, l'unica in grado di raggiungere il luogo dell'incidente.

Si allunga così la scia di morti 'ingoiati' dai fiumi. Pochi giorni fa, era il 29 luglio, un 13enne è stato trovato esamine dopo essersi tuffato nell'Oglio a Soncino, in provincia di Cremona. Il giorno prima è morto annegato un uomo di 42 anni, nelle acque del fiume Serio ad Alzano Lombardo (Bergamo).