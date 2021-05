Muore in moto, la vittima è di Montebelluna

MONTEBELLUNA - la vittima dell'incidente mortale avvenuto in provincia di Belluno era originario di Montebelluna.



Valerio Verardo aveva 49 anni e stava guidando la sua Ducati quando è avvenuta la tragedia alle 23:30 di ieri sera lungo la Feltrina a Quero Vas, comune dove era attualmente residente.



Lavorava a Montebelluna nell'azienda Il Fabbro srl.



Stava procedendo in direzione sai quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada e ha sbattutto contro un muretto: è morto sul colpo.



