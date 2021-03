Muore in moto nel giorno del suo compleanno

ROVIGO - Muore nel giorno del suo 29° compleanno in sella alla moto Augusta che gli era appena stata regalata.



Tragedia in provincia di Rovigo per la scomparsa di Marco Ghirardello, rodigino di San Bellino: era nato il 29 febbraio 1992.



Dopo aver avuto in regalo la motocicletta, aveva appena salutato la sua fidanzata.



Il ragazzo si è spento per una probabile fuoriuscita autonoma: ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una recinzione a Bressane, frazione del comune di Castelguglielmo.



Calciatore di calcio, lavorava in una ditta della zona. Figlio unico, lascia i genitori.