Muore investito dal treno al passaggio al livello

UDINE - Una persona è morta questa notte a Campoformido (Udine) dopo essere stata investita all'altezza del passaggio a livello 122 da un convoglio ferroviario. L'incidente è stato provocato da cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con una chiamata al 112 ed è stata inviata con grande rapidità dagli infermieri della sala operativa della Sores un'automedica proveniente da Udine. Per la persona coinvolta nell'incidente ferroviario, però, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Sul posto stanno ancora operando personale di Rfi e le forze dell'ordine; sono stato anche allertati i Vigili del fuoco. Ritardi si registrano sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste via Udine: è stato sospeso il traffico tra Basiliano e Udine, dove sono in corso gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. I treni regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.