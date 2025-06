Muore in incidente con moto elettrica durante l'allestimento di un concerto: aveva 23 anni

GORIZIA - Un pomeriggio di festa e musica si è trasformato in tragedia a Gorizia, in via Blaserna, dove sono in corso i preparativi per il concerto dei Massive Attack. Giuseppe Ancora, un ragazzo di 23 anni originario di Ostuni (Puglia) ma residente a Cordovado (Pordenone), è morto in un tragico incidente in moto.



Giuseppe era impegnato nei lavori di facchinaggio e sicurezza per una delle società che curano la logistica dell’evento. Durante la pausa pranzo, ha chiesto di provare una moto elettrica appartenente a un cittadino goriziano presente in zona. La breve prova si è rivelata fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha percorso solo un centinaio di metri prima di impattare violentemente contro il palo portante di un cartellone pubblicitario sul marciapiede, vicino alla pista ciclabile. L’urto è stato devastante.



Immediati i soccorsi: sul posto sono giunti gli operatori della Croce Verde Goriziana, il personale sanitario, la Polizia Locale e l’elisoccorso regionale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, Giuseppe Ancora non ce l’ha fatta. L’elisoccorso è ripartito vuoto, lasciando un’atmosfera di incredulità e dolore tra i presenti.

L’area è stata isolata per consentire alle forze dell’ordine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non risulterebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro. La comunità di Gorizia è sotto shock per la perdita del giovane.