Muore durante un'escursione, il suo cane resta a vegliare su di lui per due mesi

Lo scorso agosto aveva deciso di scalare il maestoso Blackhead Peak in Colorado insieme al suo inseparabile compagno a quattro zampe, il Jack Russell terrier di nome Finney. Purtroppo, al termine dell’escursione, il 71enne americano e il suo fedele cagnolino non fecero ritorno a casa, lasciando la comunità preoccupata e i soccorritori in allerta. Le ricerche furono intraprese con determinazione, concentrando gli sforzi sul ripido lato occidentale della montagna, tra il punto in cui era parcheggiata l'auto e la vetta.



Tuttavia, i giorni passavano senza alcuna traccia di loro finché, il 30 ottobre, un cacciatore di passaggio trovò il corpo dell’uomo, ormai senza vita. Ma ancora più incredibile fu scoprire che il suo fedele amico Finney, era lì accanto, ancora vivo. Non lo aveva mai lasciato solo. Il piccolo cane aveva resistito per mesi, evitando predatori del luogo e resistendo alla fame. La storia di Finney va oltre la sua natura di Jack Russell terrier ferocemente determinato; è una testimonianza commovente di dedizione e lealtà verso il suo padrone.