Muore dopo tre giorni di agonia a causa di un grave incidente: aveva 21 anni

PADOVA - Un grave incidente stradale avvenuto mercoledì 4 giugno lungo la Strada dei Vivai, al confine tra Saonara e Sant’Angelo di Piove di Sacco, si è concluso con la morte del giovane motociclista Mattia Selaj, 21 anni, residente a Piove di Sacco.



Il ragazzo, in sella alla sua motocicletta, ha impattato violentemente contro un furgone in panne fermo sul ciglio della strada, guidato da un 27enne di Piazzola sul Brenta. L’urto lo ha sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto.



Proprio in quel momento, una vettura in arrivo, condotta da una donna di 49 anni, lo ha investito nonostante una frenata disperata, aggravando le condizioni già critiche di Mattia.



Soccorso immediatamente dal Suem 118 e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Padova, è stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime. Dopo tre giorni di lotta, sabato 7 giugno il giovane è deceduto senza mai riprendere conoscenza.



Le indagini, condotte dalla Polizia Stradale di Piove di Sacco e coordinate dalla Polizia Locale per la viabilità, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati del conducente del furgone e dell’automobilista con l’ipotesi di omicidio stradale colposo. Entrambi sono risultati negativi a test per alcol e droghe.



L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico, con lunghe code e deviazioni obbligatorie. Le autorità stanno valutando il sequestro dei mezzi coinvolti mentre proseguono gli accertamenti per chiarire dinamiche e responsabilità.