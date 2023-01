Muore dopo mesi di calvario per il morso del suo gatto

DANIMARCA – Una storia drammatica e al tempo stesso incredibile quella dello sfortunato Henrik Kriegbaum Plettner, deceduto lo scorso ottobre per le complicanze derivate dal morso del suo gatto. L’uomo di nazionalità danese, nel 2018 aveva adottato una gatta con i suoi cuccioli in un rifugio felino. La convivenza con gli animali è stata subito positiva: i mici si sono subito ambientate nella nuova casa e Henrik si era molto affezionato a loro.



In particolare “mamma gatta” si è rivelata molto giocherellona e nei mesi scorsi proprio mentre stava giocando con Henrik lo ha morso, senza alcun intento malevolo. Una pratica comune in molti felini che solitamente chiunque non considererebbe preoccupante. Ma dopo poche ore la mano dell’uomo si è inaspettatamente gonfiata. La cosa con il passare delle ore ha cominciato a preoccuparlo ed è stato ricoverato all'ospedale danese di Kolding: qui in un solo mese ha subito 15 interventi chirurgici.



Ma a distanza di ben quattro mesi Henrik non era ancora in grado di muovere un dito e i chirurghi hanno optato per l’amputazione. In realtà il problema alla mano era forse il minore tra i disturbi sviluppati durante il ricovero. Progressivamente, infatti, si è ammalato di polmonite, gotta e diabete. Malgrado le cure costanti e le numerose operazioni l’uomo è peggiorato e lo scorso ottobre è morto.



Lascia stupiti come dal banale morso giocoso di un gatto lo sfortunato Henrik abbia potuto ammalarsi fino a morirne. Da quanto spiegato dai sanitari di recente, nei media danesi, dove è stata divulgata la notizia: i denti del gatto hanno raggiunto un vaso sanguigno trasmettendogli il batterio Pasteurella multocida che può causare anche se si rado la "fascite necrotizzante", un’infezione che può essere letale.