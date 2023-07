Muore colpita da due coltellate alla schiena

UDINE - Benita Gasparini, l'anziana uccisa nel salotto di casa a Pantianicco (Udine), è stata colpita da due distinte coltellate alla schiena. E' quanto sarebbe emerso dall'autopsia eseguita dal medico legale Carlo Moreschi. La morte dell'89enne non sarebbe intervenuta all'istante, mentre le gravi ferite alla testa della donna sarebbero compatibili con la caduta a terra dopo aver ricevuto i fendenti alla schiena. Quanto all'arma del delitto, il coltello utilizzato per colpirla era sotto il corpo della vittima, forse per questo l'assassino l'ha lasciato sulla scena del crimine, dandosi a una fuga precipitosa.