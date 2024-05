Muore in casa all'improvviso: aveva 26 anni

CAORLE - Grave tragedia a Caorle, in provincia di Venezia: si è spenta all'improvviso una giovane donna di 26 anni, Monica Fraulin.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Monica aveva accusato febbre alta negli ultimi giorni, che però era scomparsa mercoledì. Ieri mattina, all'alba, la situazione è precipitata: la madre ha chiamato i soccorsi, ma quando l'ambulanza è arrivata, la ragazza era già in condizioni critiche. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare: Monica è deceduta tra le braccia della madre.



La tragedia si è consumata nell'appartamento in cui Monica viveva con la madre, a Castello di Brussa, frazione di Caorle. La comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia, essendo Monica, impiegata in un negozio di ortofrutta, una ragazza cresciuta e conosciuta in paese. OT