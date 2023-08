Muore cadendo dalla finestra al quarto piano

VERONA - Una donna di 94 anni è morta questa mattina a Verona cadendo dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di un palazzo nelle vicinanze del centro storico.

La donna, che non aveva figli, viveva con una badante; la donna era uscita per alcune commissioni e al omento della tragedia non era in casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziana. Dai primi riscontri pare che la caduta sia stata accidentale: la 94enne si sarebbe sporta dalla finestra, precipitando a terra.