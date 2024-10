Muore barista investita da auto pirata sulle strisce pedonali: aveva 26 anni

VERONA - Non ce l'ha fatta M.A.H., la giovane di 26 anni di origine romena, investita sabato scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali a Bardolino, nel Veronese. Dopo cinque giorni di lotta tra la vita e la morte, oggi è stata dichiarata la morte cerebrale dai medici dell'ospedale Borgo Trento di Verona.

L'incidente era avvenuto lo scorso fine settimana, quando la ragazza, che lavorava come barista in un locale della zona, è stata travolta da un'auto il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso, fuggendo subito dopo l'impatto. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, tanto che era stata ricoverata d'urgenza in terapia intensiva.

Le forze dell'ordine stanno continuando le indagini per rintracciare il responsabile del tragico incidente, mentre la comunità di Bardolino è rimasta profondamente scossa dalla morte della giovane, che era ben conosciuta nel paese per la sua attività lavorativa.