Muore alla sagra, sospesi i festeggiamenti

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Tragedia ieri all’ora di pranzo alla sagra di Corbolone: un uomo di 45 anni, Luca Agostinetto, residente a Ceggia, ha perso la vita, dopo aver accusato un improvviso malore.



Il 45enne stava partecipando al ritrovo “Motori in riviera”, organizzato dal Livenza Jolly Club di Torre di Mosto. Immediata la chiamata al numero unico dall’emergenza, ma nonostante i tempestivi soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.



E’ spirato davanti al fratello Danny e agli amici. In segno di lutto, il comitato festeggiamenti di Corbolone ha deciso di sospendere tutti gli eventi previsti nel programma della sagra per la serata. La vittima risiedeva a Ceggia.