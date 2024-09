Muore al bar dell'ospedale, ma nessuno se ne accorge per ore

REGNO UNITO - Un uomo di 36 anni è deceduto mentre si trovava seduto al bar dell'ospedale, ma nessuno si è accorto della sua morte per diverse ore. Il caso é avvenuto al Sandwell General Hospital di West Bromwich nel Regno Unito.La notizia, riportata solo di recente dai quotidiani britannici, ha suscitato un'ondata di indignazione e stupore nell'opinione pubblica.



Un caso inquietante di indifferenza



Secondo le ricostruzioni, l'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, era seduto su una sedia del bar dell'ospedale, apparentemente immobile. Ciò che ha dell'incredibile è che nessuno dei presenti, inclusi medici, infermieri e altri frequentatori del bar, ha notato che il 36enne non stava semplicemente riposando, ma era morto. Per circa tre ore e mezza, il corpo è rimasto lì, accasciato sulla sedia, senza che nessuno si accorgesse delle sue condizioni. È stato solo grazie all'intervento di un addetto alla sicurezza che si è scoperta la tragica verità. Insospettito dall'immobilità prolungata dell'uomo, l'addetto ha deciso di avvicinarsi per controllare. Quando ha tentato di sentire il polso, ha scoperto che l'uomo non respirava e che non c'era battito cardiaco. A quel punto, sono scattati i soccorsi, ma per il 36enne non c'era ormai più nulla da fare. Il caso ha sollevato diverse domande, in particolare sulla gestione della sicurezza e sull'attenzione del personale ospedaliero. Gli interrogativi sono numerosi e richiedono risposte immediate da parte delle autorità sanitarie.