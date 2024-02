Muore a 42 anni dopo aver mangiato degli anelli di cipolla, era allergica ai latticini

È finita in tragedia una cena tra una dottoressa 42enne residente a New York, il marito e la madre. Il tutto è accaduto nel ristorante di un parco divertimenti americano a causa di una reazione allergica acuta. La donna si era raccomandata con il personale del locale, nell’ordinare il cibo, riguardo alla sua forte allergia ai latticini e alla frutta secca, e le era stato assicurato che nei piatti ordinati non avrebbe trovato alcuna traccia di allergeni. Così non è stato e gli anelli di cipolla ordinati le sono stati fatali: a nulla è servita l'autosomministrazione di un EpiPen.

Il marito della donna, che era un rispettato medico affiliato alla NYU Langone di New York, ha deciso di passare alle vie legali denunciando il parco. La richiesta della famiglia è di 50.000 dollari.