Muore a 31 anni nello schianto in moto: lascia compagna e figlio di un anno

VENEZIA - Si spegne a 31 anni, l'anno scorso era diventato padre. Un incidente mortale si è verificato questa mattina, mercoledì 11 giugno, lungo la Strada Regionale Postumia in località Pradipozzo, nel comune di Portogruaro. A perdere la vita è stato il centauro Kevin Laster, 31 anni, originario di Cinto Caomaggiore. Il giovane lascia la compagna e un figlio di un anno.



Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 7 un trattore proveniente da Pramaggiore e diretto verso Portogruaro ha svoltato a sinistra per entrare in una stazione di servizio, seguito da un secondo mezzo agricolo. Nel senso opposto sopraggiungeva la motocicletta guidata da Laster, che ha tentato una frenata d’emergenza per evitare lo scontro, senza però riuscirci. La moto è finita sotto il trattore, causando un impatto violento.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Carabinieri per i soccorsi e i rilievi del caso. Nonostante i tentativi di rianimazione, il centauro è deceduto sul colpo.



La strada regionale è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e i controlli delle forze dell’ordine.



Le autorità stanno conducendo accertamenti approfonditi per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

