Muore a 23 anni poche ore dopo l'incidente

PAGNACCO - Si spegne dopo poche ore dal sinistro stradale avvenuto ieri mattina a Pagnacco, in provincia di Udine.

L’episodio è accaduto lungo la ex strada provinciale n. 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco. Si è spento in ospedale per le gravi ferite riportate Nicholas Giordano, 23 anni di Majano, in provincia di Udine.



Lo schianto tra due automobili si era verificato verso le 7 di mercoledì 8 settembre, lungo la strada provinciale 49. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi. Pesanti i rallentamenti al traffico veicolare lungo la provinciale.

Il 23enne era stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. poche ore dopo il decesso a causa della gravità delle ferite riportate.

