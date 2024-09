Muore a 19 anni nello scontro tra moto e auto

PORTOGRUARO - Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera, giovedì 19 settembre, intorno alle 20:30 a Portogruaro. Un ragazzo di 19 anni, L.V., ha perso la vita dopo che la sua moto si è scontrata frontalmente con un'auto nei pressi di una stazione di servizio in viale Trieste, al confine con Fossalta di Portogruaro.

Il giovane motociclista è stato sbalzato in aria dall’impatto, cadendo rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Nonostante l’intervento tempestivo, le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.