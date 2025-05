Muore a 17 anni: "Sulla barca solo per fare l'interprete"

VENEZIA - Continua a scuotere la comunità la morte di Anna Chiti, studentessa di 17 anni di Treviso, deceduta sabato scorso in un tragico incidente sul lavoro a bordo di un catamarano nel porto di Sant’Elena, Venezia. La ragazza, impegnata come interprete per un gruppo di ospiti, è caduta in acqua e rimasta impigliata nella elica del motore, perdendo la vita.



Anna, al suo primo giorno di lavoro, era a bordo con uno skipper e una dozzina di persone, principalmente turisti. Secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza della darsena, la giovane, con un rotolo di cima appeso tra collo e fianco, ha perso l’equilibrio mentre cercava di ormeggiare la barca, cadendo tra la fiancata e la banchina.

Nonostante il tentativo di aiuto da parte degli ospiti, Anna è stata trascinata sott’acqua dalla cima impigliata nell’elica, che ha causato il suo annegamento. Lo skipper, non ancora indagato, si è tuffato immediatamente ma senza riuscire a salvarla. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti per recuperare il corpo.



La giovane frequentava l’istituto nautico “Vendramin Corner” di Venezia, dove studiava trasporti, logistica e conduzione del mezzo marino, con l’obiettivo di diventare ufficiale di coperta. Il preside ha ricordato Anna come una ragazza appassionata e impegnata anche nel supporto agli studenti più giovani.

Le indagini sono in corso, con l’esame delle immagini di videosorveglianza e l’analisi del contratto di lavoro per chiarire le mansioni affidate alla ragazza. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Al momento non risultano indagati, ma si attendono sviluppi dopo la relazione della Capitaneria di Porto.