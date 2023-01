Muore a 14 anni dopo aver inalato troppo deodorante

INGHILTERRA – Giorgia, una ragazzina inglese di 14 anni ha perso la vita in circostanze davvero sconcertanti. La teenager era autistica e trovava rassicurante spruzzare del deodorante: un modo per calmarsi perché era il profumo usato dalla sua mamma. Ma purtroppo Giorgia nel tuo tentativo di trovare conforto ha spruzzato il deodorante mentre era accovacciata sotto al piumone del suo letto. La quantità di profumo inalato è stata davvero troppa, non potendosi disperdere nella stanza. Un errore fatale che è costato la vita alla ragazzina, trovata esanime dal fratello.

La dose del prodotto inalato è stata tale da causarle un infarto. Il referto medico non chiarisce in maniera inequivocabile la causa del decesso ma riporta testualmente: "indeterminata ma coerente con l'inalazione di aerosol". Il dramma risale al maggio dello scorso anno ma solo di recente sono state resi noti i dettagli del caso. Inoltre, secondo l'Office for National Statistics (ONS), organismo governativo inglese, non sarebbe la prima volta che un deodorante è tra le cause sospette di morte. Dal 2001 al 2020 in più di dieci certificati di decesso sarebbe stato menzionato del “deodorante”. A rappresentare un pericolo, come scritto nelle avvertenze del prodotto, sono alcune sostanze, tra le quali butano, propano e isobutano: sostanze alle quali vengono imputate diverse morti.