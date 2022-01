Muore a 12 anni per un arresto cardiaco: i compagni di classe avevano pregato insieme

VITTORIO VENETO - Si è spento nella serata di ieri Carlo Alberto, il 12enne padovano deceduto per un arresto cardiaco durante una corsa campestre a Vittorio Veneto.

I compagni di classe, distrutti dal dolore, si erano ritrovati ieri mattina alla basilica di Sant’Antonio a Padova per pregare in queste ore di dolore.



Si erano ritrovati insieme con gli insegnanti alle 11 e hanno partecipato a una messa. Presenti anche i genitori, i compagni di squadra e i dirigenti della società Fiamme Oro Padova. In questo gruppo dallo scorso anno Carlo Alberto praticava l’atletica leggera.



Insieme a loro una folla di persone, con il pensiero rivolto alla famiglia del ragazzino duramente colpita dalla notizia di ieri sera.

