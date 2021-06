Muore a 10 anni di leucemia, la famiglia presente un esposto in Procura

PADOVA - Affetta da leucemia, bambina muore a 10 anni: la procura apre un fascicolo.



La bambina si è spenta al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova martedì.



Nelle prossime ore il medico legale Antonello Cirnelli, affiancato dal medico legale nominato dalla famiglia della bambina, eseguiranno l'autopsia.



Al momento non è indagato alcuno dei dottori che ha curato la piccola. Ad ogni modo la famiglia, residente a Occhiobello, ha presentato l’esposto.



La piccola sarebbe risultata affetta da leucemia alla fine del 2019 e, secondo l’accusa della famiglia, la figlia avrebbe contratto il batterio «pseudomonas» non tempestivamente individuato e curato.



L'autopsia avrà il compito di chiarire se ci sia stata negligenza, imperizia e imprudenza nell'operato dei medici. O se invece, in caso contrario, la malattia era troppo aggressiva per essere curabile.