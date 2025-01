Multinazionali in Italia: miliardi di fatturato, tasse al minimo e povertà in aumento

MESTRE - Il Veneto, regione storicamente caratterizzata da piccole e medie imprese, registra un crescente impatto delle multinazionali sull'economia e sull'occupazione. Queste realtà, italiane ed estere, impiegano 391.300 persone, pari al 22% degli occupati regionali, leggermente sopra la media nazionale (20%). Tuttavia, il loro contributo fiscale è oggetto di analisi e critiche, specialmente per le pratiche di elusione che riducono l'apporto alle finanze pubbliche. Lo segnala in una nota oggi la CGIAdi Mestre, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese.

Le multinazionali in Veneto producono il 40% del fatturato complessivo del settore privato regionale, pari a 172 miliardi di euro, ma il dato resta inferiore alla media nazionale (45,7%) e a regioni come Lombardia (52,6%) ed Emilia Romagna (42,9%).

A livello fiscale, i numeri destano preoccupazione: le prime 25 big tech presenti in Italia hanno generato 9,3 miliardi di fatturato nel 2022, pagando solo 206 milioni di euro in tasse. Le stime suggeriscono che l'elusione fiscale da parte di multinazionali e super-ricchi comporti una perdita per l'erario italiano di circa 10 miliardi di euro l'anno.

Dal 2024 è operativa la Global Minimum Tax, che prevede un'aliquota minima del 15% per le multinazionali. Tuttavia, le previsioni di gettito per l'Italia sono modeste, con entrate stimate a 381 milioni di euro nel 2025, segnalando ancora spazi di manovra per pratiche di ottimizzazione fiscale in alcuni Stati membri dell’UE.

In un contesto di crescente disuguaglianza, resta prioritario il contrasto sia all'elusione che all'evasione fiscale, con l'obiettivo di assicurare maggiore giustizia sociale e un sistema contributivo equo.