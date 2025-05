Multe fino a 60 euro per chi si alza prima dello spegnimento del segnale cinture

TURCHIA - La Direzione Generale dell’Aviazione Civile turca ha introdotto una stretta sulle norme di comportamento a bordo degli aerei in arrivo nel Paese. Da inizio maggio, i passeggeri che si alzano dal proprio posto prima che l’aereo abbia completato le manovre di parcheggio e che il segnale delle cinture di sicurezza sia spento rischiano una multa fino a circa 60 euro.



La decisione è stata presa a seguito di un incremento significativo di episodi in cui i viaggiatori si alzavano prematuramente, aprivano i vani portaoggetti e si riversavano nei corridoi, creando disordine e rischi per la sicurezza. Il regolamento impone alle compagnie aeree di diffondere un annuncio standardizzato che ricorda ai passeggeri di mantenere le cinture allacciate e di non alzarsi fino a quando non viene spento il segnale luminoso.



Come riportato da Agi, chi viola queste disposizioni viene segnalato formalmente alla Direzione Generale dell’Aviazione Civile tramite un rapporto specifico e riceve una sanzione amministrativa in base alle normative vigenti. Turkish Airlines ha già aggiornato i propri annunci di atterraggio per conformarsi alle nuove regole.



L’obiettivo delle autorità è garantire uno sbarco ordinato e tutelare l’incolumità dei passeggeri, evitando incidenti dovuti a frenate improvvise o movimenti intempestivi durante le fasi finali del volo.