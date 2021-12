Multa da quasi 800 euro al parcheggiatore abusivo

UDINE - Mercoledì mattina la Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Udine ha sorpreso un uomo di nazionalità straniera intento nell’attivita’ di parcheggiatore abusivo nell’area di parcheggio a pagamento posta in P.zza Garibaldi.



È stato sanzionato con 769 euro. Inoltre è stato disposto nei suoi confronti l’ordine di allontanamento dalla zona per le successive 48 ore ai sensi della vigente normativa relativa al “Daspo urbano”, in quanto impegnato in tale attivita’ vietata all’interno dell’area individuata dall’amministrazione comunale nel Regolamento di Polizia Urbana, a tutela dei luoghi sensibili.