Multa da 1,4 milioni di dollari per eccesso di velocità

USA - Un uomo della città di Savannah in Georgia è stato colto alla sprovvista quando gli è stata recapitata una multa per eccesso di velocità dal valore incredibile di 1,4 milioni di dollari (circa 1 milione e 300mila euro). Connor Cato, fermato il 2 settembre scorso mentre viaggiava a 90 miglia all'ora in una zona con limite di 55 miglia all'ora, ha immediatamente pensato a un errore amministrativo. La sorpresa di Cato è stata palpabile quando ha contattato il tribunale per chiarimenti, solo per scoprire che la cifra era corretta. L'agente della Georgia State Patrol è stato categorico: "Sì signore, o paghi l'importo della multa o compari in tribunale il 21 dicembre alle 13:30."



L'insolita ammenda ha destato perplessità non solo tra i diretti interessati ma anche tra gli esperti legali. L'avvocato difensore penale Sneh Patel ha dichiarato di non aver mai visto una multa così elevata per un semplice eccesso di velocità, comunemente considerato un reato minore. "1,4 milioni di dollari è qualcosa che riguarda casi di traffico di droga, omicidi o aggressioni aggravate," ha affermato Patel in un'intervista a un noto tabloid locale americano. La cifra sproporzionatamente alta è stata generata automaticamente da un software destinato ai cosiddetti "super speeder", coloro che superano di oltre 35 miglia all'ora il limite di velocità. Joshua Peacock, portavoce del governo della città di Savannah, ha spiegato che il valore esorbitante sarà probabilmente ridotto da un giudice durante l'obbligatoria comparizione in tribunale. La multa effettiva, ha assicurato Peacock, non potrà superare i 1.000 dollari, oltre ai costi previsti dallo Stato.



Le multe per "supervelocità" prevedono sempre una comparizione obbligatoria in tribunale e, se emesse dalla polizia, non comportano sanzioni pecuniarie. Il sistema di applicazione delle multe per eccesso di velocità è stato introdotto dalla città di Savannah nel 2017, ma attualmente le autorità locali stanno lavorando per evitare errori e confusione nel calcolo delle ammende. Il caso di Connor Cato solleva interrogativi sull'efficacia di un sistema che, in teoria, dovrebbe scoraggiare comportamenti pericolosi sulla strada. Al di là di questo caso particolare, sembra che le autorità siano impegnate a rivedere e correggere il sistema di calcolo delle multe, cercando un equilibrio tra il mantenimento dell'ordine e la giustizia. L'appuntamento in tribunale il 21 dicembre sarà cruciale per capire se questa multa mastodontica sarà ridimensionata a livelli più ragionevoli.