Multa via app per i monopattini parcheggiati male

PADOVA - Dal primo aprile chi parcheggerà a Padova in modo scorretto i monopattini elettrici della flotta "Dott" riceverà una sanzione pecuniaria e, in caso di recidiva, subirà la sospensione dell'account. Il progetto, già attivo a Roma e Milano, è stato avviato dalla società di sharing e l'associazione Consumerismo No Profit. Se i fruitori del servizio parcheggeranno fuori dalle aree consentite, o in maniera scorretta in violazione del Codice della strada, riceveranno un "alert" sul proprio smartphone attraverso l'app di Dott, insieme ad una mail che indica ora e luogo del parcheggio errato, e un riepilogo delle regole da seguire.

In caso di reiterazione del comportamento scorretto, la seconda volta riceveranno una penale di 5 euro da parte dell'operatore, con una guida via mail al parcheggio e al rispetto delle regole. In caso di terza violazione, subiranno la sospensione dell'account e per la sua riattivazione verranno invitati a frequentare un corso di guida obbligatorio e gratuito organizzato da Dott. La società, che a Padova dispone di una flotta di 500 monopattini elettrici, a breve sbarcherà anche a Noventa Padovana. Nel capoluogo euganeo sono circa 50 mila gli utenti registrati, il 67% dei quali residenti. I giovani sotto i 36 anni sono i maggiori utilizzatori (74%); la durata media degli spostamenti è di 10 minuti, 2 i chilometri mediamente percorsi dagli utenti.