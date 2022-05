Motta, tricolori Master 5km, vincono Bibalo e Franzolini

MOTTA DI LIVENZA - Motta di Livenza ha fatto da cornice ai campionati italiani master dei 5 km di corsa su strada che anche per la seconda edizione, dopo il debutto del 2021 quando si gareggiò a Pieve di Soligo, sono approdati nel Trevigiano. Venti i titoli di categoria assegnati: 11 maschili e 9 femminili.



Le prime a scendere in gara sul veloce tracciato cittadino disegnato dalla Nuova Atletica Tre Comuni e dall’Atletica Mottense nei dintorni di Piazza Luzzati, sono state le donne. La gara è vissuta sul duello tra due ex azzurre, l’udinese Erica Franzolini (Maratonina Udinese) e la trevigiana Michela Zanatta (Atl. Ponzano). La friulana ha tagliato per prima il traguardo, chiudendo in 17’31” e aggiudicandosi il titolo SF35, ma la veneta, staccata di 2 secondi, si è consolata con la maglia tricolore SF40. Un altro atleta friulano, il comasco d’adozione udinese Steve Bibalo (Sportiamo), è stato il più veloce in una combattuta gara maschile. Ha fermato il cronometro a 15’00” e vinto il titolo nella categoria SM35, precedendo di 4” il coetaneo veneziano Luca Solone (Atl. Biotekna). Terzo assoluto, con lo stesso di tempo di Solone, il trevigiano Daniele Caruso (Atl. San Biagio). Le gare erano anche valide come campionato regionale individuale master. In apertura di pomeriggio, passerella under 18 con il classico Grand Prix Giovani. In palio anche i titoli regionali allievi: sul gradino più alto del podio Elia Giusto (Atl-Etica San Vendemiano) e Lia Poser (Vittorio Atletica).



RISULTATI.

CAMPIONATI ITALIANI E CAMPIONATI REGIONALI MASTER (5 KM).



MASCHILI.

SM35: 1. Steve Bibalo (Sportiamo) 15’00”, 2. Luca Solone (Atl. Biotekna) 15’04” (campione regionale). SM40: 1. Edgardo Confessa (Team KM Sport) 15’24” (campione italiano e regionale). SM45: 1. Rudy Magagnoli (Triiron) 15’25”, 4. Renis Fiorin (Atl. San Biagio) 16’15” (campione regionale). SM50: 1. Mario Prandi (Cambiaso Risso Running Team) 16’30”, 3. Claudio Bagnara (Atl. Ponzano) 16’54” (campione regionale). SM55: 1. Mauro Biglione (Cambiaso Risso Running Team) 16’58”, 3. Domenico Lorenzon (Atl. Valdobbiadene) 17’14” (campione regionale). SM60: 1. Paolo Donati (Asd Daunia Running) 17’00”, 3. Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 17’13” (campione regionale). SM65: 1. Vincenzo Paternesi Meloni (Pod. Valtenna) 18’45”, 2. Virginio Trentin (Atl. San Biagio) 18’48” (campione regionale). SM70: 1. Ennio Zampieri (Atl. San Martino) 22’27”, 2. Alberto Carraro (Atl. San Biagio) 23’34” (campione regionale). SM75: 1. Salvatore Puglisi (Atl. Master Trieste) 23’09”, 3. Stefano Schiavo (Atl. Valdobbiadene) 26’48” (campione regionale). SM80: 1. Vittorio Bertazzoli (Atl. Paratico) 28’53”, 2. Antonio Valle (Gs Tortellini Voltan) 35’59” (campione regionale). SM85: 1. Mario Lorenzon (Atl. Valdobbiadene) 41’28” (campione italiano e regionale).



FEMMINILI. SF35: 1. Erica Franzolini (Maratonina Udinese) 17’31”, 2. Alice Peruz (G.M. Calalzo Atl. Cadore) 18’30” (campionessa regionale). SF40: 1. Michela Zanatta (Atl. Ponzano) 17’33” (campionessa italiana e regionale). SF45: 1. Elisa Comisso (Vittorio Atletica) 17’49” (campionessa italiana e regionale). SF50: 1. Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) 19’04” (campionessa italiana e regionale) 19’04”. SF55: 1. Augusta Serci (Atl. Biotekna) 20’08” (campionessa italiana e regionale). SF60: 1. Susi Frisoni (Atletica 85 Faenza) 21’01”, 3. Nadia Tormen (Gs Quantin Alpenplus) 28’40” (campionessa regionale). SF65: 1. Maria Lorenzoni (Atl. Montechiari) 22’11”, 3. Maria Cristina Dal Santo (A.A.A. Malo) 23’14” (campionessa regionale). SF70: 1. Luisa Casagrande (Atletica Vittorio Veneto) 27’28” (campionessa italiana e regionale). SF75: 1. Maria Grazia De Colle (Gs Quantin Alpenplus) 30’42” (campionessa italiana e regionale).



GRAND PRIX GIOVANI E CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI. MASCHILI. Allievi (5 km): 1. Elia Giusto (Atl-Etica San Vendemiano) 16’59” (campione regionale). Cadetti (2,5 km): 1. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 7’44”. Ragazzi (1 km): 1. Nicolò Pillon (Atl. San Biagio) 3’10”. FEMMINILI. Allieve (5 km): 1. Jessica Vettor (Atl. Aviano) 19’48”, 2. Lia Poser (Vittorio Atletica) 23’07” (campionessa regionale). Cadette (2,5 km): 1. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 8’52”. Ragazze (1 km): 1. Anna Giambalvo (Vittorio Atletica) 3’29”.