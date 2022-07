Motta, riapre la chiesa dell'ospedale

MOTTA DI LIVENZA - La chiesa, dopo due anni e mezzo riaprirà al culto. Lo ha segnalato lo scrittore mottense Emilio Del Bel Belluz che negli ultimi mesi si era fatto paladino di una battaglia molto particolare.



L’ingresso alla chiesa era stato vietato durante le drammatiche fasi della pandemia. Poi in primavera aveva aperto per un progetto riabilitativo, ospitando un simulatore di barca a vela all'interno della chiesa. Il progetto poi si era concluso, ma la chiesa non era stata riaperta. «Dunque perché la chiesa non è stata ancora riaperta per le celebrazioni del sabato pomeriggio?» aveva chiesto Del Bel Belluz.



Lo scrittore e storico mottense Emilio Del Bel Belluz nei giorni scorsi aveva preso carta e penna e aveva scritto al vescovo Corrado Pizziolo, a Papa Francesco e al governatore Luca Zaia.

Lo scorso maggio il direttore sanitario dell’ospedale Oras, Guido Sattin, aveva risposto: «Nelle conversazioni degli ultimi mesi con la Diocesi di Vittorio Veneto, si è costruito insieme un sistema di “Assistenza Religiosa” probabilmente innovativo ma anche più vicino ai pazienti. In pratica si deciso di agire in tre direzioni. Una classica e necessaria che si basa sulle celebrazioni religiose, un’altra sull’accompagnamento dei pazienti e la terza sulla “riabilitazione spirituale”».



Ma ora la chiesa riapre al culto: la notizia è stata data dallo stesso Del Bel Belluz all’uscita da un incontro in canonica. «Giovedì scorso sono stato convocato dal parroco don Vittorino Battistella» ha spiegato. E in questa occasione mi è stato comunicato che la chiesa potrà riaprire al culto. Per questa notizia così bella e, magari inattesa, non ho chiuso occhio due notti. Ringrazio chi ha lavorato con me, come la consigliera comunale Stefania Buran che ha seguito la vicenda».

Sabato 6 agosto, alle 10, sarà celebrata la prima messa dopo la chiusura: «La chiesa tornerà tale e quale a com’era prima» ha detto Del Bel Belluz.

