A Motta i campionati provinciali di bocce

MOTTA - A Motta di Livenza la bocciofila Furlan Artico Omo guidata da Flavio Girotto ha ottimamente organizzato il Campionato Provinciale a Terne della categoria C ed Individuale della categoria B, vi hanno partecipato una ottantina tra i migliori atleti trevigiani, le fasi eliminatorie si sono disputate al mattino con inizio alle ore 9,00 nei bocciodromi della Boschetto di Villorba, Olimpia di Treviso, Ponte di Piave ed al bocciodromo comunale di Motta di Livenza dove nel pomeriggio si sono disputate le fasi finali alla presenza di una bella cornice di pubblico. Nell’Individuale della categoria B a contendersi il titolo sono stati Franco Cenedese alfiere della F.A.O. Motta e Antonio Nappi portacolori trevigiano dell’Olimpia di S. Maria dl Rovere, dopo un incontro piacevole si è meritatamente imposto 12-5 Antonio Nappi, al 3° posto Armando Criveller della Ponte di Piave, 4° Andrea Bettin dell’Olimpia di Treviso. Nella specialità Terna della categoria C, giocata con il sistema a terzine,conclusosi in parità, si è dovuto ricorrere allo spareggio mediante 9 tiri al pallino per l’assegnazione del titolo provinciale conquistato da Aldo Amadi- Ennio Bernardi - Dante Comellato alfieri della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superado Cesare Benassi-Livio Perin-Alfredo Gabin della Giorgione 3villese di Castelfranco Veneto, al terzo posto Angelo Bettello-Rino Pizzato-Giampaolo Mardegan portacolori della Preganziol, sono seguite le premiazioni effettuate dal presidente Girotto, presente per l’amministrazione comunale il sindaco Alessandro Righi e l’assessore Ellen Visintin , ha dirtto il signor Dino Cavasin di Istrana.