Motta, in arrivo un nuovo coordinamento per il commercio locale

MOTTA DI LIVENZA – Nuovo coordinamento per programmare, iniziative, manifestazioni e attività. Lo ha segnalato il manager del commercio mottense Rosario Cardillo al termine di un percorso, caratterizzato dall’ascolto di decine di commercianti locali, iniziato l’anno scorso. Gli incontri erano relativi alla promozione urbana e al commerciale locale, in particolar modo a quello del centro storico.

Spiega Cardillo: «Nell'ambito delle attività comprese nel programma distrettuale, cofinanziato dalla Regione del Veneto, Amministrazione Comunale e Ascom Confcommercio hanno fissato le tappe per la costituzione di un soggetto associativo unitario, pubblico-privato preposto al coordinamento delle azioni promozionali sul territorio».



Le tappe intermedie di avvicinamento a questo traguardo sono state molteplici e hanno visto, nel corso di un anno di attività, diversi momenti di coinvolgimento degli operatori economici. Il programma di progettazione partecipata si è concluso con una consultazione promossa dall'Amministrazione Comunale, attraverso la distribuzione di un questionario per raccogliere i fabbisogni e gli orientamenti sui temi della gestione commerciale in vista di un bando Comunale per il commercio».



Il questionario era stato consegnato a mano a una settantina di 70 attività economiche del centro. «I dati raccolti tramite il questionario sono stati restituiti in occasione di un incontro durante il quale è emersa la comune volontà di dare vita a un'organizzazione strutturata e unitaria per il marketing urbano». L’iniziativa è stata coordinata dallo staff del Distretto Urbano del Commercio, insieme ad Amministrazione Comunale e Ascom.

Maggio è il termine fissato dalla Regione per la conclusione del programma. Dunque a marzo e aprile sarà costituita questa nuova associazione: a breve la bozza di Statuto sarà divulgata tra gli operatori e gli attori coinvolti, anche per raccogliere osservazioni. L’iter prevede l'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Comunale, l'Assemblea di costituzione e la stipula di una convenzione tra il Comune e il nuovo soggetto associativo.