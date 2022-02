Motoscafo contro canoa: scattano i soccorsi

TRIESTE - Motoscafo contro canoa: è accaduto domenica mattina nel Golfo di Trieste, davanti al molo audace.



Per cause al vaglio degli inquirenti, probabilmente per un errore di manovra, un motoscafo è andato ad impattare contro una canoa condotta da una ragazza impegnata con altre compagne in una seduta di allenamento.



Dopo il colpo la canoa si è ribaltata e, la giovane, essendo legata alla canoa con gli strappi, è rimasta con la testa dentro l’acqua e i piedi bloccati. Fortunatamente un’altra ragazza si è tuffata in mare per slegarle gli agganci e liberarla.

La malcapitata, sotto shock, è rimasta lievemente ferita ed è stata presa in carico dagli uomini della Capitaneria di Porto di Trieste i quali l’hanno riportata a riva dove ad aspettarla c’era il personale sanitario del 118 che le ha prestato le prime cure.