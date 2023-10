Motori, nel weekend Tiveron in sella a Misano

TREVISO - Alex Tiveron, il pilota trevigiano in corsa per il campionato Italiano 2T 125 gp, concluderà il circuito del campionato nella pista di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, nel week end 13-14-15 ottobre. Alex, in sella alla sua Honda 125 gp, in questa ultima giornata si gioca il tutto per tutto per conquistare il secondo posto nella classifica del campionato. In pista, in veste di wild card, ci saranno numerosi piloti stranieri che potrebbero rimescolare ulteriormente le posizioni in classifica. La moto in officina alla Tiveron racing è stata smontata e ricontrollata tutta in preparazione di questo ultimo round del campionato; non ci sono delle grandi novità tecniche ma si è cercato di ottimizzare il materiale disponibile ed in pista si cercherà poi il miglior set up e messa a punto, già dalle prove libere del venerdì.

Alex : "Rientrato dalla gara di Europeo a Cremona, ho subito ripreso gli allenamenti e la preparazione in vista della gara conclusiva di campionato Italiano a Misano. Mi gioco il secondo posto in classifica finale di campionato, anche se la vedo molto ardua ma sono comunque carico e concentrato, il mio obbiettivo è fare una bella gara e chiudere la stagione al meglio e come sempre darò il massimo."

Venerdì le prove libere, sabato le qualifiche Q1 alle 11:00 e Q2 alle 16:55 domenica la gara alle 14:10 sui 10 giri.